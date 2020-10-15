Arpaçay’da silah ve av tüfeği ele geçirildi

Arpaçay’da 4 kişinin evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada silah, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca Kars’ın Arpaçay ilçesi Tepeköy mevkiinde önceden tespit edilen 4 kişinin evine jandarma operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 1 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, 5 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet kamera kayıt cihazı ve silahlara ait 100 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Muhafaza altına alınan silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Olayla ilgili şüpheli 4 hakkında adli işlem yapıldı.

Kars Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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