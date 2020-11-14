Sarıkamış’ta bir köy karantinaya alındı

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Kars'ta Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında 1köy karantinaya alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyü karantinaya alındı. Karantinaya alınan Akören köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Sarıkamış Akören köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

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