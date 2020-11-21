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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu

İHA

Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu

Kars’ın Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, yapılan projeleri yerinde inceledi. Özellikle köylerde ziyaretler gerçekleştiren Koşal, sorunları yerinde dinliyor ve çözümü için talimat veriyor.
Kaymakam Koşal ve beraberindekiler yoğun kar yağışı altında Hamamlı, Alisofu, Asboğa ve Bozat köylerini ziyaret ederek köylerde yapılan kilit parke başta olmak üzere içme suyu deposu gibi bir çok yatırımı yerinde inceledi.
Sarıkamış İlçe Kaymakam Recep Koşal yoğun kar yağışı altında köyleri ziyaret etti. Göreve başladığı günden beri halkla sürekli iletişim halinde olan Kaymakam Koşal, köylerde vatandaşların ayağına giderek sorunları dinliyor, insanlarla gönül bağı kuruyor.
Halk tarafından sevgiyle karşılanan Kaymakam Koşal, köylülerin sorunlarını dinleyip çözüm noktasında yardımcı oluyor.
Kaymakam Koşal’a Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, İl Genel Meclis Üyesi Medeni Çetinkaya ve Güventürk Önal eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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