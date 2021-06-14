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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç yetenekler resim sergisinin açılışı yapıldı

İHA

Genç yetenekler resim sergisinin açılışı yapıldı

Kars’ta, ‘Genç Yetenekler Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi öğrencileri hazırladıkları bir birinden güzel resimleri sergiledi.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında bulunan parkta hazırlanan ‘Genç Yetenekler Resim Sergisi’nin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ayhan Yüreğir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, birlikte yaptı.
Öksüz, ‘Genç Yetenekler Resim Sergisi'nin açılmasında katkısı olan ve Gençlik Merkezi şemsiyesi altında başarılı çalışmalar yapan gençleri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.
Öte yandan protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan resim sergisini gezerek sergide bulunan resimler hakkında bilgi aldı.

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