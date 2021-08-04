Kağızman yolunda yol yapım çalışmaları devam ediyor

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce KarsKağızman karayolunda tol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaklaşık 144 Milyon TL. toplam proje bedeliyle dikkat çeken Kars Kağızman karayolu viyadüklerin yapımı tamamlanırken, karayolunda yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmaları da yürütülüyor.

KarsKağızman yolunda yürütülen yol çalışmaları sürücülerin da yüzünü güldürüyor. Özellikle virajlı ve sorunlu yolun ortadan kalkacağını ifade eden sürücüler, KarsKağızman yolunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

KarsKağızman karayolu arasında virajlı ve bozuk olan yolun yaklaşık 37,5 kilometrelik yol yapım çalışmasının bir kısmı tamamlanarak trafiğe açıldı. 1A sınıfında Bitümlü Sıcak Karışımlı (BSK) olarak yapılan yol tamamlandığında KarsKağızman yolu toplamda 3,7 kilometre daha kısalacak. 144 milyon lira ile yapımı devam eden yol virajsız ve konforlu olarak vatandaşlara hizmet verecek. KarsKağızman karayolunda yapılan viyadük ise sürücüleri heyacanlandırıyor.

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