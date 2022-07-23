Kars ovalarında renklerin dansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars ovalarında renklerin dansı

Kars'ta bu yıl ilkbaharda etkili olan yağışların etkisi, tarla, mera ve ovalardaki bitki çeşitliliğiyle kendini gösterdi

ABONE OL
AA
  • Kars ovalarında renklerin dansı

    Endemik bitki çeşitliliğiyle bilinen Kars'taki arazilerde adeta bereket yaşanıyor. Kışın yoğun kar ve ilkbaharda da etkili olan yağmurların ardından yeşeren kentteki tarla, mera ve ovalar, farklı renk tonlarında çiçeklere büründü. AA'nın haberine göre kentteki düğün fotoğrafçılarının da dış çekimler için doğal stüdyo olarak kullandığı bölge, doğa tutkunlarını da ağırlıyor.
  • Kars ovalarında renklerin dansı

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, Kars'ta uzun yıllar sonra yeniden tarla, ova ve dağlarda binlerce çiçeğin açtığını ve renk cümbüşünün yaşandığını söyledi.
  • Kars ovalarında renklerin dansı

    "FLORA RENGARENK OTLARLA, ÇİÇEKLERLE BEZENMİŞ DURUMDA"

    Önceki yıllarda meydana gelen kuraklık nedeniyle bu kadar çiçeğin açmadığını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

    "2022'de etkili olan kar ve devam eden sağanaklarla bu yıl Kars iyi yağış aldı. 2021'de yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler büyük sıkıntılar yaşadı. Bu anlamda ilimiz de bundan en olumsuz etkilenenlerden biri. İlimiz tarım ve hayvancılık bölgesi, bundan dolayı da ot ve hasat edilen yem bitkileri ilimiz açısından çok önemli. Bu verimlilik bizleri sevindiriyor, şu anda flora, rengarenk otlarla, çiçeklerle bezenmiş durumda. Tarlalar adeta halı desenlerini andırıyor."
  • Kars ovalarında renklerin dansı

    Ertaş, çiftçilerin birkaç gün içinde ot hasadına başlayacağını belirterek, daha sonra bu mesailerin arpa ve buğday hasadıyla devam edeceğini anlattı. 

     
  • Kars ovalarında renklerin dansı

    Düğün öncesi dış çekim için bölgeyi tercih eden damat Maksut Uray da Kars'ta bu yıl farklı çiçeklerin bir anda açtığını ve yağışlarla beraber kurumayan çiçeklerin doğal stüdyoyu andırdığını dile getirerek, "Dış çekim için biz de doğal ortamı seçtik. Bu kadar renk cümbüşünü başka yerde göremezsiniz, yaz ayındayız ve çiçekler halen varlıklarını sürdürüyor" diye konuştu.
  • Kars ovalarında renklerin dansı

    Kentteki düğün fotoğrafçıları da rengarenk çiçeklerle süslenen tarla ve ovaların gelin damat çekimleri için doğal stüdyo olduğunu, ovalardaki renk cümbüşünü gören yeni çiftlerin en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek amacıyla dış mekan çekimlerini buralarda yaptıklarını dile getirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.