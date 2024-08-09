Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu! Tutuklanan katilden itiraf geldi

İzmir Karşıyaka'da balıkçı barınağının buzdolabında cesedi bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin adlı genç kızın cinayetinde önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, cesedin bulunmasından sonra gözaltına alınan Şenol A. eşi Belgin A. ve teknenin tamiri ile bağlantılı bir kişinin emniyetteki soruşturması tamamlandı.

'BOĞARAK ÖLDÜRDÜM” Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Şenol A.’nın cinayeti itiraf etti. Şüpheli Şenol A., verdiği ifadesinde ilişki yaşadığı, Hilmiye Tuğba Esgin’le kıskançlık yüzünden tartışma yaşadığını belirterek 'Ona tokat attım. Yere düştü. Üzerine çıkıp boğarak öldürdüm. " dedi. Katil zanlısı, cesedi daha sonra buzdolabına koyduğunu belirtti.

TUTUKLANDI Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli Şenol A. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Şenol A. tutuklandı. Diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

ADLI TIP “BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ” Adlı Tıp Kurumu’na incelenmek üzere gönderilen genç kadının ön otopsi raporu tamamlandı. Ön otopsi raporuna göre, genç kadının boğularak öldürüldüğü belirtildi. Vücudunda delici ve kesici alet izi olmayan Esgin’in kafasının arkasında darp izi olduğu öğrenildi.