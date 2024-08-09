İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk'te Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlıyor...

Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN HUZURUN YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ"

4 Haziran 2023 Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini açıkladı. İçişleri Bakanlığı görevi bize verildi. O günden bu yana biz gece gündüz demeden 600 bin mesai arkadaşımızla birlikte Türkiye'nin huzuru için çalışıyoruz. Aslında geldiğimiz günden beridir hep iki kelime dilimizde. Türkiye'nin huzuru. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile bir asrı tamamladığımız bu yüzyıl Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri 2'nci asır ile ilgili hedeflerimiz var. Türkiye'nin Yüzyılı diyoruz. Onun liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Ama bizim bakanlığımızı ilgilendiren 600 bin mesai arkadaşımızı ilgilendiren Türkiye Yüzyılı'nda bu yüzyılın bize gösterilen hedef huzurun yüzyılı olması. Peki huzurun yüzyılı olması ile ilgili neler yapıyoruz. Aslında çok yakın zamanda 24'üncü yaş günü kutlanacak partimizin. 22 yıldan beri hükümetle iş başında Sayın Cumhurbaşkanımız. İlk günden bu güne kadar terörle mücadele, organize suç örgütleri ile mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve düzensiz göç göçmen kaçakçılığı ile mücadele hepsinin temel odaklandığımız alan.

REKLAM "İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ İKİ GÖREVİ: ÖNLEMEK VE YAKALAMAK" Ama asayişle ilgili kişilere mal varlığına karşı başta olmak üzere tüm asayişle ilgili suçların tamamında da biz önleyici hizmet vermek ve eğer bir suç da işlendiyse en kısa zamanda bunu aydınlatıp götürüp adalete teslim etmek. İçişleri ailesinin temel görevi bu. Biz bunu gece gündüz demeden dağ başında demeden dar ve çıkmaz sokaklarda demeden her yerde ama her yerde bu vizyonuna bu hedefle çalışıyoruz. Asayişle ilgili mal varlığı ve kişilere ilişkin işlenen suçlarla ilgili biz hep şunu söylüyoruz. Aslında İçişleri Bakanlığı'nın görevini iki kelime ile nasıl anlatabiliriz. Önlemek birinci kelime. İkincisi yakalamak. Bütün bunları yaparken de göreve başladığımız ilk gün söylediğimiz cümle şu. Hukuk, hukuk devleti ilkelerinden ve insan haklarından asla ama asla taviz vermeden bu samimiyetle bu cesaretle bu kararlılıkla da yol yürümeye devam edeceğiz.

"DEDİK Kİ BİZ SUÇLARLA İLGİLİ ÖNLEYİCİLİK GÜCÜNÜZÜ SINAYACAĞIZ" Ben kaymakam adaylığından başlayıp 16 senenin üzerinde 5 vilayette valilik yaparak 33 yılımı doldurdum. 11 yılımı da doğu ve güneydoğuda çalıştım. Asayişle ilgili eğer kapısının önünde park ettiği bir bisiklet veya bir motosikleti çalınan bir yurttaş için vatandaş için o gün dünya başına yıkılmıştır. Ne yapıp edilip o malının bulunması lazım. O gün ekranda dünyanın en önemli haberlerini izlerken onun aklı her zaman oradadır. Dolayısıyla huzur aslında kişilerin ve toplumun canını yakan onu üzen onu inciten onu kıran ister mal varlığına ister kendisine ne olursa olsun arkadaşlarımızla beraber valilerimiz onların emrindeki kolluk birimlerimiz yani jandarma, emniyet, sahil güvenlik hep performans kriterleri getirdim. Bakan olarak. Bakanlar olarak. Dedik ki biz şu suçlarla ilgili önleyicilik gücünüzü sınayacağız. Hedefimiz şu, yakalamalar ile ilgili şu.

REKLAM "MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 27,1 DÜŞÜŞ" Suç olay sayısını düşürmek. Daha sonra da aydınlatıp adalete teslim etmek. 1 Ocak 5 Ağustos 2024 yani 215 gün yılın ilk 215 gününü geçen yılın aynı periyodu ile kıyaslıyoruz. Biz her zaman bu şekilde çalışıyoruz. Bu rakamlar Adalet Bakanlığının UYAP sisteminden kendi bölgeleri ile ilgili alınan rakamlar. Bu periyotta toplam olay sayısı 171 bin 196'dan yüzde 27,1 olay sayısında düşme oldu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda, kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma(gasp), dolandırıcılık bu 9 suçtan toplamı bu 215 günde kıyasladığımız zaman yüzde 27,1 olay sayısını düşürmüşüz. Dünyadaki bütün güvenlik birimlerinin ve onun başındaki hükümetin bakanlığın tek amacı budur. Performans ilk önce bununla ölçülür. İkincisi de şu yüzde 15,6 aydınlatma oranı. Yüzde 61,4'ten yüzde 77'ye çıkarmışız. Aynı bu periyotta. 1 Ocak 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında. 215 gün diyoruz. Bakanlıkta analitik ve hedefli çalışıyoruz. Sahada gücünüzü ve performansını göstermeniz lazım. 600 bin İçişleri Bakanlığı ailesindekilerin 215 gündeki performansı bu. Hükümet olarak devlet olarak kararlıyız. Vatandaşım müsterih olsun.

"KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 3,1 AZALIŞ" Toplam olay sayısı yine aynı periyotları kıyaslıyoruz. Yüzde 3,1 olay sayısında azalma olmuş. Aydınlatma oranı yüzde 96,1'den yüzde 97,7'ye yükseldi. Yani yüzde 1,6 aydınlatma oranının bile yukarıya çekiliyor olması önemli. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili konut dokunulmazlığı yine aynı dönemde yine yüzde 23,3 düşmüş. Kişi hürriyetinden yoksun kılma 11,1 düşmüş. Kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 10,8 düşmüş. Kasten öldürme 10,6 azalmış. Hakaret yüzde 6,6 düşmüş. Cinsel suçlar yüzde 6,2. Kasten yaralama yüzde 2,2 azalmış.

"AZİZ MİLLETİMİZ GÜVENLİK BİRİMLERİNİN PERFORMANSINI DEĞERLENDİREBİLSİN" Almanya ile bizim nüfusumuz hemen hemen aynı. Çok az biz onlardan fazlayız. Geçen arkadaşlar bunların Almanya'daki hallerini buldular. 2023'te Almanya'daki kasten öldürme aydınlatma oranı yüzde 93 bizde yüzde 98,9. Bizde yine 2023'te faili meçhul sadece 8 onlarda yüzde 36. Biz bundan sonraki dönemlerde Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın önemli ülkeleri ile onların açık kaynaklara verdikleri kişilere mallara karşı suçlarla ilgili ve göçle ilgili özellikle düzensiz göçle ilgili mücadeleleri ile ilgili aziz milletimize göstereceğiz ki kendi güvenlik birimlerinin performansını değerlendirebilsinler. Tıpkı az önce Almanya ile ilgili kasten öldürmeyi kıyasladığım gibi.

"METROPOL ŞEHİRLERİNİN İMTİHANI: MOTOSİKLETLİ SUÇ" Motosikletle saldırı maalesef popülerdi bu. Sadece bizde değil. Dünyada bir trend bu. Motosiklet ile yapılan suç. Bu yöntem özellikle büyükşehirlerde trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde motosiklet girmesi çıkması kaçması. Dünyanın metropol şehirlerinin imtihanı bu. Motosikletli suç. Bunu organize suç örgütleri şehir eşkiyaları dediğimiz o suç odakları da bunu çokça tercih ediyorlar. Biz hem organize suçla mücadelemizde 619 rakamına ulaştık. Tutuklama ve adli kontrol rakamlarımız da büyük. Motosikletle ilgili aynı periyotta. Yani 215 günlük süreçte. Bin 176 olay sayısından 197 olay sayısına geriledi. Yani olay sayısında yüzde 83,2 oranında düşüş var. Kasten öldürme daha önce 26 iken şimdi 9'ya düştü. Yaralama bin 903'ten 230'a. Ben şöyle çalışıyorum. İstanbul'da sosyal medyada veya bir şekilde motosiklet ile bir mekana kurşun sıkıldığını duyduğum gördüğüm an Zafer Müdürü arıyorum. Valimizi arıyorum. 2,3 gün bile fazla derhal hemen bulun. Bu suçla ilgili bir hassasiyetimiz var. Gençler geleceklerini karartmasın.

"7 ÖNEMLİ SUÇTA YAKALAMA ORANIMIZ YÜZDE 34,4 ARTTI" Hapis yakalama ve ifade yakalama diye mahkemelerimizin verdiği iki karar türü var. Hapis yakalama. Mahkeme karar vermiş demiş ki bunun cezası bu alın getirin cezaevine atalım. Basitçe anlatımı bu. Hapis ile arananlardan biz yine aynı periyotta. 128 bin 95 kişiyi yakaladık. Götürüp cezaevine teslim ettik. Kabine dönemimde 227 bin 802 kişiyi almışız. 14 ay içerisinde. Bakanlık olarak daha önceki bakış açımızı değiştirdik. 3 zaman türüne ayırdık. 0-5 yıl, 5-10 yıl ve 10 üzeri olarak. Temel suçlar baz aldık. Kendi içimizde yarışıyoruz. Önemli 7 suçta yakalama oranımız yüzde 34,4 arttı.