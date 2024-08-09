Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulüplerimizden fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü, gereken her türlü imkanın sağlandığı Başakşehir Futbol Akademisi'nin kulübün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağını belirterek, "Futbol Akademisi'nin de hizmete girmesiyle İstanbul Başakşehir'in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir." dedi.

Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, toplantıya katılan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), kulüplerin yöneticileri ile sporcularını ve misafirleri en kalbi duygularla sevgi ve saygıyla selamladığını dile getirdi.

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Açılış töreninde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün Başakşehir Futbol Kulübü'müz, gençlerimiz ve Türk futbolu açısından çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını bizlere yaşatıyor." diye konuştu. Erdoğan, akademinin hem büyük bir ihtiyacı gidereceğine hem de bir vizyon projesi olarak tüm spor kulüplerine örnek olacağına inandığını belirterek, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kendilerini akademiye ilişkin bilgilendirdiğini anlattı. -"Diğer donatılarıyla toplam 330 bin metrekare büyüklüğünde gerçekten muhteşem bir eser olmuş" Futbol akademisinin 65 bin metrekarelik bir tesis alanında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "3 adet mini futbol sahası, 3 futbol sahası, 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhanesi, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeteryası, 800 araç kapasiteli otoparkı vesaire... Diğer donatılarıyla toplam 330 bin metrekare büyüklüğünde gerçekten muhteşem bir eser olmuş. Üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü, gereken her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübümüzün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağı kanaatindeyim. Futbol Akademisi'nin de hizmete girmesiyle İstanbul Başakşehir'in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir." dedi. REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle bir hakkı teslim etmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kendi alanında eşine az rastlanır başarılara imza attı. Kulübümüz, vefakar taraftarı, yıldız futbolcuları, hedefe kilitlenmiş yönetim kadrosuyla adını Türk futbolunun devleri arasına yazdırdı. Kovid salgınının ilk dönemine tekabül eden 2019-2020 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğuyla Başakşehir bu ünvana ulaşan 6. takımımız oldu. Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez Türkiye Kupası finali oynayan kulübümüz, 10 sezonun 8'inde Avrupa Kupaları'na katılarak ülkemizi uluslararası turnuvalarda da başarıyla temsil etti." REKLAM Başakşehir Futbol Kulübünün kısa sürede taraftarlarının desteğini hak ettiğini gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, kulüp yönetimi, teknik kadro ve tüm sporcuları tebrik etti. Erdoğan, kulübün başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi kutladı. "Gençlik yıllarında sporla bilfiil ilgilenmiş, futbolu her zaman tutkuyla takip etmiş, bugün de düzenli spor yapan bir Cumhurbaşkanıyım." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ülkemizin futbol başta olmak üzere sporun bütün dallarındaki başarılarını artırmaya bu konuda da makamların ötesinde şahsen de çok büyük bir önem veriyorum. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettim. Aynı şekilde bütün kulüplerimizin başarılarıyla gurur duydum. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde, kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız. Bu vesileyle bugün başlayan 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz."