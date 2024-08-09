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        Haberler Dünya Elon Musk, "Yusuf Dikeç pozu" veren rekortmen Duplantis'e yanıt verdi: "Harika" | Dış Haberler

        Elon Musk, "Yusuf Dikeç pozu" veren rekortmen Duplantis'e yanıt verdi: "Harika"

        İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdikten sonra milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu verdi. Kendisini kutlayan Dikeç'e "Adamım" diyen Duplantis'e Elon Musk da yorum yaptı. Musk, Duplantis'e "Harika" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.08.2024 - 21:06 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:07
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        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Erkekler Sırıkla Atlama Finali'nde olimpiyat rekoru kıran ve "Yusuf Dikeç tarzıyla" poz veren Mondo Duplantis, Dikeç'e X'ten cevap verdi.

        Teknoloji milyarderi Elon Musk da bu etkileşime kayıtsız kalamadı.

        Havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la gümüş madalya kazanan Dikeç, adıyla özdeşleşen pozu veren Duplantis'in fotoğrafını 5 Ağustos'ta paylaşarak İsveçli atleti tebrik etmişti.

        Duplantis, bugün verdiği cevapta Dikeç'e "Adamım" dedi. Daha önce Dikeç'le X'ten konuşan Musk ise Duplantis'in bu yanıtına "Harika" dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmış, Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşuyla dünya gündemine oturmuştu.

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        Dikeç, 5 Ağustos'ta sosyal medya hesabından Elon Musk'a "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları olimpiyatlarda elleri ceplerinde madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" sorusunu sormuştu.

        Musk'ın Dikeç'e yanıtı ise gecikmemiş ve "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak" ifadelerini kullanmıştı.

        Musk bir diğer yanıtında ise, "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" demişti.

        Ünlü iş insanı bunun ardından Dikeç'in yapay zeka ile hazırlanan videosunu paylaşmıştı. Video şimdiye kadar 170 milyondan fazla kez görüntülendi.

        Dikeç'in, Paris 2024'ün simgesi olan duruşu pek çok sporcu tarafından tekrar canlandırıldı. 24 yaşındaki Duplantis de 6.25'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdıktan sonra milli atıcı Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu verdi.

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        #Armand Duplantis
        #Yusuf Dikeç
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