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        Haberler Dünyadan Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde sahne alacak isimler belli oldu - Magazin haberleri

        Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde sahne alacak isimler belli oldu

        Lady Gaga ile Celine Dion'un sahne aldığı bir törenle açılan 2024 Paris Olimpiyatları, 11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek seremoniyle sona erecek. Kapanış töreninde sahne alacak isimler açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:17
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        Snoop Dogg

        2024 Paris Yaz Olimpiyatları, pazar günü sona bitiyor. İki haftalık spor maratonunun ardından kapanış seremonisiyle 30'uncu olimpiyat oyunları tamamlanmış olacak.

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        Lady Gaga ile Celine Dion'un sahne aldığı görkemli bir törenle açılan Paris Yaz Olimpiyatları'nın kapanış töreninde yer alacak isimler belli oldu.

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        Billie Eilish

        Bu isimler Billie Eilish, Snoop Dogg ve Red Hot Chili Peppers olarak açıklandı. Sanatçılar, önceden kaydedilmiş bölümlerle birlikte canlı performans sergileyecek.

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        Kapanış töreninde ayrıca ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise'un da motosikletle bir aksiyon gösterisi sergilemesi bekleniyor.

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        Red Hot Chili Peppers

        2028'de olimpiyat oyunları Los Angeles'ta düzenlenecek. Dolayısıyla Paris Yaz Olimpiyatları'nı Los Angeles Olimpiyatları'na bağlayan bir gösteri gerçekleştirilecek.

        Şarkıcı HER'ün ABD ulusal marşını söylemesi beklenen kapanış töreninde, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, olimpiyat meşalesini Los Angeles'a götürmek üzere devralacak. Los Angeles Yaz Olimpiyatları, 14 - 30 Temmuz 2028'de organize edilecek.

        #billie eilish
        #Snoop Dogg
        #Red Hot Chili Peppers
        #Tom Cruise
        #Paris Olimpiyatları
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