Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
Kadınlar 50 kg boks finalinde sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Wu Yu'ya mağlup oldu ve Paris 2024'ü gümüş madalyayla noktaladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.
Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin üçüncü gümüş madalyasını kazandı ve olimpiyatlar tarihinde boksta 2 madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçti.
Öte yandan bu madalya ile birlikte Türkiye'nin Paris Olimpiyatlar Oyunları'ndaki madalya sayısı 6'ya yükseldi.
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Buse Naz ÇAKIROĞLU (50 Kg)
Doğum Tarihi:26.05.1996
Boy-Kilo:165-51
Kulübü: Fenerbahçe
Antrenörü: Nazım Yiğit
Eğitim: Düzce Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği
Mesleği: Beden Eğitimi Öğretmeni
BAŞARILARI
* Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Bulgaristan İkinci 2018
* Kadınlar Dünya boks Şampiyonası Rusya İkinci 2019
* Avrupa Oyunları Polonya Birinci 2019
* Kadınlar Avrupa Şampiyonası İspanya Birinci 2019
* Tokyo Olimpiyatları Kota Müsabakası Fransa Birinci 2020
* Yaz Olimpiyatları Japonya İkinci 2020
* Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası İstanbul Birinci 2022
* Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Sırbistan Birinci 2022
* Avrupa Oyunları Polonya Birinci 2023
* Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Sırbistan Birinci 2024