Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

🇹🇷 Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat ikincisi 🥈



🥊 Kadınlar 50 kg boks finalinde sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Wu Yu'ya mağlup oldu ve #Paris2024'ü gümüş madalyayla noktaladı.



🙏 Ülkemize kazandırdığın bu başarı için teşekkürler Buse Naz Çakıroğlu. pic.twitter.com/OXkPnu05RH — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin üçüncü gümüş madalyasını kazandı ve olimpiyatlar tarihinde boksta 2 madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçti.

🥹 Podyumda duygu seli...



🇹🇷 Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyasını boynuna taktı.pic.twitter.com/zApVsX3P9Q — Habertürk Spor (@HTSpor) August 9, 2024 Öte yandan bu madalya ile birlikte Türkiye'nin Paris Olimpiyatlar Oyunları'ndaki madalya sayısı 6'ya yükseldi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR? Buse Naz ÇAKIROĞLU (50 Kg) Doğum Tarihi:26.05.1996 Boy-Kilo:165-51 Kulübü: Fenerbahçe Antrenörü: Nazım Yiğit Eğitim: Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Mesleği: Beden Eğitimi Öğretmeni BAŞARILARI * Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Bulgaristan İkinci 2018 * Kadınlar Dünya boks Şampiyonası Rusya İkinci 2019