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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinli genç yaşadıklarını anlattı | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinli genç yaşadıklarını anlattı

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinli Muhammed Abdulfettah Sad, İsrail askerlerinin Gazze'de karadan ilerlerken kendisiyle birlikte Filistinli bazı vatandaşları canlı kalkan olarak kullandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:50
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        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
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        İsrail'in 10 aydan fazla süredir Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı 130 bini aşmış durumda.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan girdiği 27 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce Filistinli vatandaşı alıkoyarak İsrail'deki hapishanelere nakletti.

        Gazze'de İsrail askerleri tarafından alıkonulan 20 yaşındaki Muhammed Abdulfettah Sad, İsrail'deki bir hapishanede 45 gün esir tutuldu.

        Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan 2 Ağustos'ta salıverilen Filistinli genç, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi sakinlerinden olduğunu belirten Filistinli genç, şunları kaydetti:

        "İsrail ordusu, vücudumuza kameraları monte ettikten sonra bizleri, evlere ve İsrail'e ait kullanılamaz hale gelen askeri araçlara girmeye zorladı. Bize bağladıkları kameralarla bombalanmış evlerin ve askeri araçların içinden görüntü alıyorlardı. Bizi canlı kalkan olarak kullandılar."

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        Sad, İsrail askerlerinin Gazze'de karadan ilerleyebilmek için kendisini ve alıkoydukları diğer Filistinlileri defalarca canlı kalkan olarak kullandığını vurguladı.

        Üzerine kamera bağlanmış halde bombalanmış bir araca girdiği sırada vurulduğunu ve orada bilinç kaybı yaşadığını ifade eden Sad, "Bu olaydan sonraki gün de kendimi yaralı halde hastanede buldum." diye konuştu.

        "GÜNDE SADECE BİR KEZ TUVALETE GİTMEMİZE İZİN VERİLİYORDU"

        İsrail askerlerinin hapishanelerde Filistinlilere karşı kullandığı işkence yöntemlerine de değinen Sad, askerlerin Filistinli esirleri sürekli olarak darp ettiğini ifade etti.

        Filistinli genç, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

        "Hatta bir gün beni serbest bırakmalarını istedim diye tüfeğin dipçiğiyle kafama vurdular ve kaşımın üstü patladı. Biz Filistinli esirleri darp ederek, aç ve susuz bırakarak işkence ettiler. Günde sadece bir kez tuvalete gitmemize izin veriliyordu."

        İsrail ordusu geçtiğimiz aylarda sağlık durumları kötüleşen onlarca Filistinli esiri ayrı gruplar halinde serbest bıraktı.

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 310 sağlık personeli ile 36 gazetecinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişiyi alıkoymuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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