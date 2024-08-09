Ağır bilanço! Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler

Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt'a cenazeye gitmişlerdi. Oradan tekrar İzmir’e dönerken sabah saatlerinde kaza yaptılar. 8 kişiden 3’ü yaralı. Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, "Biz kaza yaptık" diyerek konum attı, "Yetişin" dedi. Diğer kişiler hakkında bize hala bilgi vermediler" dedi.