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        Ağır bilanço! Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler

        Başkentte bu sabah meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Otobüste, Doğubeyazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinden 5 kişinin hayatınını kaybettiği de öğrenildi. Öte yandan ölen 9 kişi arasında otobüs şoförünün de olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:04
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        Başkentte meydana gelen korkunç kazada yaralanan 27 kişiden 9'u Bilkent Şehir Hastanesi'nde, diğerleri de farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

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        DHA'nın haberine göre hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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        Otobüste, Doğubeyazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

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        Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt'a cenazeye gitmişlerdi. Oradan tekrar İzmir’e dönerken sabah saatlerinde kaza yaptılar. 8 kişiden 3’ü yaralı. Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, "Biz kaza yaptık" diyerek konum attı, "Yetişin" dedi. Diğer kişiler hakkında bize hala bilgi vermediler" dedi.

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        OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

        Ölen 9 kişi arasında otobüs şoförü de yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldiği belirtildi.

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        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şehirler arası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Ağrı'dan yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız da yaralanmıştır."

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        "Kaza ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma derhal başlatılmış olup hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

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