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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var

        Son dakika haberi Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi de yaralandı. Bölgeye ekipler yönlendirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin ise "Fren izi yok, uyuma ihtimalini değerlendiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.08.2024 - 07:56 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:03
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        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
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        Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya Eskişehir Otoyolu üzerinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

        Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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        Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

        9 ÖLÜ, 26 YARALI

        Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

        VALİ ŞAHİN: FREN İZİ YOK, ŞOFÖR UYUMUŞ OLABİLİR

        Ankara Valisi Vasip Şahin Habertürk TV'de yaptığı açıklamada "İzmir'den Ağrı'ya seyahat eden otobüs firması. Köprünün beton ayağına çarpıyor. 9 vatandaşımız vefat etti, 26 da yaralımız var. Çalışmalar devam ediyor. Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir. Detaylı çalışmalar devam ediyor" dedi.

        KAZAYI ANLATTI: SELEKTÖR YAPTIK, KORNAYA BASTIK DUYMADI

        Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

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