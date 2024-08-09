Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya Eskişehir Otoyolu üzerinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. REKLAM Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

9 ÖLÜ, 26 YARALI Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

VALİ ŞAHİN: FREN İZİ YOK, ŞOFÖR UYUMUŞ OLABİLİR Ankara Valisi Vasip Şahin Habertürk TV'de yaptığı açıklamada "İzmir'den Ağrı'ya seyahat eden otobüs firması. Köprünün beton ayağına çarpıyor. 9 vatandaşımız vefat etti, 26 da yaralımız var. Çalışmalar devam ediyor. Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir. Detaylı çalışmalar devam ediyor" dedi.