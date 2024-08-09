Kilo verirken rahat rahat yiyebileceğiniz karbonhidrat oranı düşük besinler

Yani karbonhidrat kaynağına ulaşmak için çok fazla seçeneğimiz var. Karbonhidrat dendiğinde akla ilk geldiği gibi sadece hamur işi ya da kızartmalar karbonhidrat gibi düşünmemek lazım. Meyvelerin ve sebzelerin de karbonhidrat grubunda olduğunu bilmeliyiz ki vücudumuzu hangi karbonhidratla muhatap edeceğimizi daha iyi bilelim. İşte merak edenler için karbonhidrat açısından düşük besinler...