Galatasaray'da ayrılık kapıda: Zaha maç kadrosuna alınmadı!

Süper Lig'de sezonun ilk maçına Hatayspor ile çıkacak olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Wilfried Zaha'ya transfer görüşmeleri için yetki verdi ve oyuncuyu Hatayspor maçı kadrosuna almadı.

Tecrübeli futbolcuyu eski kulübü Crystal Palace kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

ZAHA İÇİN AÇIKLAMA

Wilfried Zaha'nın ayrılık iddialarıyla ilgili konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İki senedir şampiyon oluyoruz. Oyuncularımıza da ilgiler var. Hem oyuncuların hem de bizim lehimize olan opsiyonları açık bırakıyoruz. Hocamız bize 3 tane pozisyonu özellikle vurguladı. 3 bölgeye kimsenin tartışmayacağı oyuncuları aldık. Transfer dönemi devam ediyor. Gelen ve giden oyunculara göre, oyuncuların performansına göre fırsat transferleri yapabiliriz. Geçtiğimiz iki sene boyunca Erden Timur, canını dişine katıp Florya'da mesai harcadı. Onun da söylediği bir şey vardı. Futbol aklı ortak akıldır. Galatasaray da bu şekilde yönetilmektedir. Wilfried Zaha Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi duyulan bir oyuncumuz." ifadelerini kullandı.