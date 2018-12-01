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İlçede iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 19 santimetre olarak ölçüldü.
Sabah beyaz örtüyle uyananlar, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kollardaki kar sebebiyle araçların kontrollü şekilde seyrettiği ilçedeki Kars-Digor kara yolunda ise kar yağışının yanı sıra tipi de etkili olunca sürücüler zor anlar yaşadı.
İlçedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kapanmaması için yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.
KAR ÜZERİNDEKİ SOLUCANLAR ŞAŞIRTTI
Ayrıca ilçenin Tepe Mahallesi'nde karla kaplı bir alanda yer alan yüzlerce solucan ilgi odağı oldu.
Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Bu mevsimde kar üzerinde yüzlerce solucanın canlı olarak görülmesi şoke etti. Sabah dışarı çıktığımda solucanları yaprak zannettim, sonra yaklaştığımda hepsinin canlı ve hareketli solucanlar olduğunu fark ettim. Bir anlam veremedik." dedi.
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