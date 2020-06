AA

Kars'ta 'bilik' olarak adlandırılan kaz yavruları, birçok endemik bitkinin bulunduğu meralara çıkmaya başladı.

AA'nın haberine göre eti yöresel lezzetlerin başında gelen ve birçok besiciyle ailenin geçim kaynağı olan kazların yavruları meralarda otlatılıyor.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ve yöre halkının ekonomisine katkı sağlayan 1 milyon 51 bin 540 kaz yavrusu merayla buluştu.

Kaz besicileri, havanın ısındığı bugünlerde kuluçkadan çıkan yavruları iyi beslenmeleri için anaç kazlarla doğaya saldı. Kaz yavrularına özenle bakan yetiştiriciler, yavruları yırtıcı hayvanlardan korumak için sürekli yanlarında bekliyor.

KIŞA KADAR ÖZENLE BESLENİYOR

Lezzetli kaz etiyle adeta markalaşan kentte besiciler tarafından ilk kez kümeslerden çıkarılan yavrular, dünyaya geldikleri nisan-mayıs aylarından itibaren kışa kadar özenle besleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, ilkbahar aylarının gelmesiyle kaz yavrularının yumurtadan çıktığını söyledi.

Kaz yavrularının cinsine göre 28-31 günlük kuluçka süresi sonunda dünyaya geldiğini belirten Düzgün, "Kars'ta yaklaşık 210 bin 308 damızlık dişi kaz bulunmaktadır. Bu anaç kazlardan yılda yaklaşık olarak 1 milyon 51 bin 540 kaz üretimi gerçekleştirilmektedir. İlimiz kaz üretimi bakımından ülkemiz genelinde birinci sırada yer almaktadır. Kazlar ilimizde büyük oranda aile işletmelerinde üretilmekte olup profesyonel kaz çiftliği yok denecek kadar azdır" diye konuştu.

Arpaçay ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Cengiz Aktaş da yumurtadan çıkan yavruları evdeki bakımlarından sonra meraya çıkardıklarını söyledi.

Kaz yavrularına özenle bebek gibi baktıklarını anlatan Aktaş, "Çıkan yavruları evde sütle besledik ve biraz büyüdükten sonra meraya çıkarmaya başladık. Eşimle kaz yavrularını sırayla büyüyene kadar dışarıda bakıyoruz. Tarlaların hasat dönemi başlayıp biçildikten sonra bu defada kazları tarlalara götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMUZ GİBİ"

Aktaş, yavruları kış aylarına kadar gözetim altında tuttuklarını belirterek, daha sonra da besiye alıp arpayla beslediklerini anlattı.

Kazların geçim kaynakları olduğunu söyleyen Aktaş, "Kazlara 6 ay böyle özenle baktıktan sonra kesimden bir ay önce besiye alıyoruz ve sonra kesime hazır hale geliyor. Kaz yavrularının her zaman yanında durmak zorundayız çünkü her an bir yabani hayvanın saldırısına uğrayabilir. Kaz yavruları bizim çocuğumuz gibi, hiçbirinin başına bir şey gelsin istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaz yetiştiricisi Esmer Aktaş da havanın ısınmasıyla kaz yavrularını bahçelerine çıkardıklarını ifade etti.

Yavruları güz dönemine kadar özenle beslediklerini dile getiren Aktaş, "Bakmazsak yavruları tilki yer ve o zaman da üzülürüz. Kaz yavrularına çocuklarımız gibi bakıyoruz, sürekli yanlarında kalarak onları koruyoruz" diye konuştu.