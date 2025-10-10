Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 20:11 Güncelleme: 10.10.2025 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi eser kaçakçılığı: 5 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Tarihi eser niteliğindeki objeleri satma arayışında olan kişilerin bilgisine ulaşan ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi tarihi objelerle suçüstü yakaladı.

        Operasyonda, 3 altın sikke, 322 bronz sikke, 1 şamdan, 1 Meryem Ana figürlü çan, 1 usturlap, 8 heykel ve 2 tas ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

        Ele geçirilen tarihi eserler ise Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kars
        #kars haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı