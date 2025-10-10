Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Tarihi eser niteliğindeki objeleri satma arayışında olan kişilerin bilgisine ulaşan ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi tarihi objelerle suçüstü yakaladı.
Operasyonda, 3 altın sikke, 322 bronz sikke, 1 şamdan, 1 Meryem Ana figürlü çan, 1 usturlap, 8 heykel ve 2 tas ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
Ele geçirilen tarihi eserler ise Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.
Fotoğraf: AA