Kayak merkezi bölgesinde yaban mersini toplayan Nazlı Açelya Demirci de "Şu anda tam zamanı, antioksidan özelliğine sahip bu meyve vücudumuza çok yararlı. Şurubunu, reçelini yapıyoruz, İsteğe bağlı saf olarak da tüketebilirsiniz" diye konuştu.