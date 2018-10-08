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Kars'ta yeğenlerine tacizde bulunan ve tecavüz eden amca için şikayet yok

Kars'ta bir öz yeğenine tacizde bulunan ve diğer yeğenine tecavüz eden amca hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak aileden hiç kimse amcadan şikayetçi olmadı

08.10.2018 - 06:09 | Güncelleme:

Kars’ta 12 yaşındaki yeğenine dört yıldan beri tecavüz eden, diğer yeğenine ise istismarda bulunan 28 yaşındaki amcanın 30 yıl hapsi istendi. Skandala karşı küçük kızın ailesi ise sessiz kaldı, tecavüzcü amcadan şikâyetçi olmadı.

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, Kars'ta bir imam hatip ortaokulunun öğrencileri 2 Ocak’ta koridorda üzerine notlar yazılmış defter yaprağı buldu. “Niye bana herkes kötü davranıyor” diye başlayan notu kaleme alan kişi kirlendiğini, tecavüze uğradığını, büyüyünce evlenemeyeceğini belirterek, “İnşallah hamile kalmam. Kalırsam ailem tarafından öldürülürüm. Ölmek istiyorum” diye yazıyordu.

SKANDAL SAVUNMA

Öğrencilerin bulup öğretmenlere verdiği bu notu S.’nin yazdığı anlaşıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan S., kendisini istismar eden altı kişiden birinin amcası Vedat olduğunu söyledi. S., “Top almam için para vermişti. Top alıp ahıra giderken peşimden geldi. Bana tecavüz etti” dedi. S., diğer beş kişinin ise aynı okuldaki çocuklar olduğunu söyledi. Amca Vedat, “4-5 yıl kadar önce askerden döndükten sonra evimizde S. geldi. Uzun süredir askerde olmam nedeniyle cinsel arzularım vardı. Bir an gözüme hoş geldi. Cinsel ilişkiye girmedim. S. evimize gelip gittiği sırada bu eylemleri yaptım. İzin veriyordu” dedi. Vedat’ın 15 yaşındaki abla G.’yi de istismar ettiği anlaşıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazırlanan iddianamede tecavüz kanıtlandı. İddianameye göre Vedat, 2014’te evde kimse yokken yeğenine top alması için para verdi. Bakkaldan top alan S., ahırda oynamaya başladı. Vedat ahıra gidip yeğenine tecavüz etti. S. ile anne ve babası ise şikâyetçi olmadı. Amca hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan en az 16 yıl, S. ve G.’ye yönelik cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7.5’şer yıl olmak üzere 30 yıl hapis cezası talep edildi. İlk duruşma Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Kasım’da görülecek.

 

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YORUMLAR 12
  • Misafir 38 saniye önce
    iki kere idam esilmeli birincici cocuga tecavuz ikincisi akrabasina tecavuz ve hatta bu isten sikayetci bile olmatan anne ve babayada bir ceza verilmeli
  • Misafir 5 dakika önce
    Söz de imam hatip
  • Misafir 14 dakika önce
    idam idam.... yasasin cehennem zalimler icin
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