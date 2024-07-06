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        Haberler Yaşam Kars'taki 'kale köy' Tunçkaya köyü sakinlerini ağırlıyor

        Kars'taki 'kale köy' Tunçkaya köyü sakinlerini ağırlıyor

        Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya köyü sakinleri yaşamlarını Keçivan Kalesi'nde sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:13
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        Tunçkaya köylüleri, uzun yıllardır sarp kayalıklar üzerinde arazinin konumuna göre inşa edilen ve halen bazı sur kalıntılarının bulunduğu tarihi Keçivan Kalesi'nde yaşıyor.

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        Yöre halkının yerleşim yerine tek giriş kapısı olan surlarla çevrili kale kapısını kullandığı köyde, cami ve kilise gibi bazı tarihi yapıların kalıntıları da bulunuyor.

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        Yerleşim yerini çevreleyen surların bazı yerlerde yıkık vaziyette olduğu 80 haneli kale köy, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

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        Drone ile görüntülenen köy güzel görüntü oluşturdu.

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        #kale köy
        #kars
        #Tunçkaya köyü
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