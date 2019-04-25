Amasya’da yolun ortasında beklerken üzerine gelen tırın altında kalmaktan kıl payı kurtulan adamın o anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, geçen pazar günü otogar kavşağında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir TIR, çarptığı bariyerleri önüne katarak durabildi. Kazadan saniyeler öncesinde bir adam yolun tek yönünü geçip ortada bir süre bekledi. O sırada üzerine gelen TIR'ın altında ezilmekten kurtulan adamın yaşadığı o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.