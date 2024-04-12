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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

        Kartal'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

        İstanbul Kartal'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 06:57 Güncelleme: 12.04.2024 - 07:10
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        Kartal'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
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        Kartal'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil ise takla attı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Farklı araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayda yaralanan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

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