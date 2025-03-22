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        Haberler Gündem Kartalkaya'da bilirkişi raporu

        Kartalkaya'da bilirkişi raporu

        Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangına ilişkin bilirkişi raporu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Raporda otel yönetimi ve işletmecilerinin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebi ile asli kusurlu oldukları tespit edildi. Raporda Bolu İtfaiye Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ise birinci derecede etkili gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:22
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        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
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        Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te meydana gelen ve 78 kişinin can verdiği yangına ilişkin bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan raporda otel sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebi ile olayda birinci derecede asli kusurlu oldukları tespit edildi.

        Otelin işletmesinden sorumlu Genel Müdür ve sıralı yetkili yöneticilerin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla hususta gerçekleştirdikleri ihmaller sebebi ile olayda birinci derecede asli kusurlu oldukları tespiti de raporda yer aldı.

        Raporda T.C. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemediklerinden dolayı olayda birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

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        T.C. Bolu İl Özel İdaresi yetkililerinin gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından dolayı olayda birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

        T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından dolayı olayda birinci derecede etkili oldukları tespiti raporda yer aldı.

        Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından birinci derecede etkili oldukları tespiti raporda yer aldı.

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