Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.742,06 %-0,67
        DOLAR 36,4085 %0,33
        EURO 38,1268 %-0,11
        GRAM ALTIN 3.434,49 %0,16
        FAİZ 39,64 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 38,59 %0,45
        BITCOIN 98.920,00 %0,80
        GBP/TRY 46,0169 %-0,15
        EUR/USD 1,0463 %-0,36
        BRENT 75,91 %-0,75
        ÇEYREK ALTIN 5.615,39 %0,16
        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemelerde yüzde 66'lık artış - Para Haberleri

        Kartlı ödemelerde yüzde 66'lık artış

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartlı ödemelerde yüzde 66'lık artış
        ABONE OL

        BKM, ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı.

        Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon oldu.

        Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9, banka kartı adedinde yüzde 3, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı.

        Kart sayısı ise 438,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon liraya ulaştı.

        REKLAM

        Kartlı ödemelerin 1 trilyon 366,5 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 207,8 milyar lirasında banka kartları, 32,4 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

        Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 69, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 47 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 78 şeklinde gerçekleşti.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,58 milyar oldu.

        Kartlı ödemelerin 913,2 milyonu kredi kartları ile yapılırken 538,1 milyonunda banka kartları, 125,9 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

        Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 8 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı