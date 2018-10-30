Kashima - Cerezo Osaka karşılaşma önü

Kashima ve Cerezo Osaka, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Kashima 46 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Cerezo Osaka 44 puanda ve 7. sırada. Kashima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cerezo Osaka, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashima kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Cerezo Osaka sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Kashima önceki hafta Iwata mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Cerezo Osaka ise Albirex Niigata maçında 1-0 yenildi.

Kashima, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 11 gol yedi.

Cerezo Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Cerezo Osaka, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ