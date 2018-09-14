Kashima - Shonan Bellmare maçı istatistikleri

Kashima ve Shonan Bellmare, 14 Eylül 2018 Cuma günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Kashima 36 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Shonan Bellmare 30 puanda ve 13. sırada. Kashima son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Shonan Bellmare son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 163 kodlu maçı oynayanlar; Kashima galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Shonan Bellmare galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Kashima önceki hafta Kobe mücadelesinde 0-1 yenildi.

Shonan Bellmare ise Nagoya maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Kashima, 18 gol attı ve 10 gol yedi.

Shonan Bellmare ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shonan Bellmare, 20 gol atarken 20 gol yedi.

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