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Kasie Hunt, banyoda doğum yaptı

Sunucu Kasie Hunt, sezaryen yöntemiyle doğurmak için plan yaptığı kızını evinin banyosunda doğurmak zorunda kaldı

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  • Kasie Hunt, banyoda doğum yaptı - Magazin haberleri

    Bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Kasie Hunt, 13 dakika süren doğum sancısının ardından banyosunun zemininde bir kız bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. 
  • Kasie Hunt, banyoda doğum yaptı - Magazin haberleri

    Eşi Matthew Mario Rivera ile 3 yaşında Mars adında bir oğlu bulunan Kasie Hunt, ikinci çocuğunu sezaryen doğum yöntemiyle dünyaya getirmeyi planlıyordu. Çift, bu nedenle ikinci bebeklerinin doğumuna son derece hazırlıksız yakalandılar.
  • Kasie Hunt, banyoda doğum yaptı - Magazin haberleri

    Daily Mail'de yer alan habere göre; kızlarına Grey Hunt Rivera adını veren Kasie Hunt, bebeğin doğum hikâyesini ve o anlarda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Kasie Hunt, banyoda doğum yaptı - Magazin haberleri

    Kasie Hunt'ın paylaştıkları arasında, sunucunun acil servis ekibinden biri içeri girerken kucağında yeni doğmuş bebekle banyoda, yerde oturduğunu gösteren bir kare yer alıyor. Washington, D.C.'deki Sibley Hastanesi'nde çekilen diğer fotoğraflar arasında Kasie ve Matthew'un yeni doğan bebeklerini kucaklayışları ve Grey'in ilk kez ağabeyiyle tanıştırılışı da bulunuyor.
  • Kasie Hunt, banyoda doğum yaptı - Magazin haberleri

    "DOĞUM 13 DAKİKA SÜRDÜ"

    Ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Eşim Matthew Mario Rivera ve ben, kızımız Grey Hunt Rivera'yı tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gerçi aslında o kendini çoktan tanıttı. Grey, 911'i arayacak vaktimiz bile olmadan, sezaryenle dünyaya gelmesi gereken günden 24 saat önce babası tarafından banyo zemininde doğurtuldu. Doğum, 13 dakika sürdü.
  • Kasie Hunt, banyoda doğum yaptı - Magazin haberleri

    "DAHA HEYECANLI OLAMAZDIK"

    "Kızımız ilk nefeslerini almadan önceki inanılmaz yoğun anlarda bizimle konuşan ve dakikalar içinde gelerek bizi güvenli bir şekilde hastaneye götüren ekibe müteşekkiriz" diyen Kasie Hunt, açıklamalarını "Büyük oğlumuz Mars daha fazla gurur duyamazdı ve biz de 4 kişilik bir aile olarak yaşam için daha heyecanlı olamazdık" sözleriyle noktaladı.
  • Kasie Hunt, banyoda doğum yaptı - Magazin haberleri

    2017'DE EVLENDİLER

    Bir televizyon kanalında çalışırken tanışan Kasie Hunt ve Matthew Mario Rivera, 2017'de Virginia Stanley'deki Shenandoah Woods'ta nikâh masasına oturmuştu. Hunt, ertesi yıl oğluna hamile kalmış ancak doğum tarihi yaklaşana kadar ekranda görünmeye devam etmişti.
  • Kasie Hunt, banyoda doğum yaptı - Magazin haberleri

    Hatta o günlerde çok kilo aldığı için bazı sosyal medya kullanıcılarının da hedefi haline gelmişti. Ünlü sunucu, eleştirilere 8 aylık hamile olduğunu söyleyerek karşılık vermişti.

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