Kasım ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurmasıyla ilk ara tatilin tarihleri netlik kazandı. Eylül ayında ders ziline yeniden dönen milyonlarca öğrenci ve veli, Kasım ayında yapılacak bir haftalık molayı sabırsızlıkla bekliyor. Yoğun geçen ders temposuna kısa bir ara verecek öğrenciler, bu tatil döneminde hem dinlenme hem de eksik konularını tamamlama imkânı yakalayacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?
Okullarda ders zili haftalar önce çaldı, şimdi ise gözler yılın ilk tatil dönemine, Kasım ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından Kasım ayında bir haftalık dinlenme arası verecek. Öğrencilere hem soluklanma hem de ikinci döneme hazırlık yapma fırsatı tanıyacak bu tatil, veliler tarafından da büyük bir merakla bekleniyor. İşte güncel ayrıntılar…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
Tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da eklendiğinde, 9-10 Kasım ile 15-16 Kasım günleriyle birlikte öğrenciler toplamda 9 gün sürecek uzun bir mola yapma fırsatı bulacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?
16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.