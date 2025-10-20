Okullarda ders zili haftalar önce çaldı, şimdi ise gözler yılın ilk tatil dönemine, Kasım ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından Kasım ayında bir haftalık dinlenme arası verecek. Öğrencilere hem soluklanma hem de ikinci döneme hazırlık yapma fırsatı tanıyacak bu tatil, veliler tarafından da büyük bir merakla bekleniyor. İşte güncel ayrıntılar…