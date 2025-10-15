Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Ara tatil takvimi belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        Ara tatil tarihleri açıklandı! Kasım ara tatili hangi gün başlıyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte ilk ara tatilin tarihleri belli oldu. Eylül ayında ders başı yapan milyonlarca öğrenci ve veli, Kasım ayında yapılacak bir haftalık tatil için geri sayıma başladı. Yoğun ders temposunun ardından kısa bir mola verecek öğrenciler, bu dönemde hem dinlenme hem de eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 23:07 Güncelleme: 15.10.2025 - 23:07
        1

        Okullarda ilk zilin çalmasının üzerinden haftalar geçti, gözler şimdi yılın ilk molasında: Kasım ara tatili. MEB’in açıkladığı 2025-2026 çalışma takvimine göre öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından Kasım ayında bir haftalığına derslere ara verecek. Hem dinlenme hem de ikinci döneme enerji toplama fırsatı sunan bu tatil, öğrenciler kadar veliler tarafından da merakla bekleniyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        ARA TATİL (KASIM TATİLİ) NE ZAMAN?

        10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

        3

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

        16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        4

        Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

