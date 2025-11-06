Kasım ara tatil tarihleri 2025 2026: MEB takvimi duyurdu! Ara tatil ne zaman, hangi tarihte?
MEB 2025 2026 eğitim takvimini duyurdu. Ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci yarıyıl başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Kasım ayı içerisinde olduğumuz bu dönemde ilk ara tatil başlayacak. Öğrenciler tam tarihi merak ediyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor?
MEB tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Toplamda 9 gün sürecek olan ara tatil için geri sayım başladı. İşte, ara tatil takvimi
ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda 7 Kasım’da son ders zili çalacak ve ilk ara tatil başlayacak ve toplamda 9 gün sürecek.
MEB 2025-2026 TAKVİMİ
İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili 19-30 Ocak 2026
İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026
İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı 19 Haziran 2026