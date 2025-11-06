Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KASIM ARA TATİL TARİHLERİ 2025 2026: MEB duyurdu! Ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

        Kasım ara tatil tarihleri 2025 2026: MEB takvimi duyurdu! Ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

        MEB 2025 2026 eğitim takvimini duyurdu. Ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci yarıyıl başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Kasım ayı içerisinde olduğumuz bu dönemde ilk ara tatil başlayacak. Öğrenciler tam tarihi merak ediyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor?

        Giriş: 06.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:57
        MEB tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Toplamda 9 gün sürecek olan ara tatil için geri sayım başladı. İşte, ara tatil takvimi

        ARA TATİL NE ZAMAN?

        Okullarda 7 Kasım’da son ders zili çalacak ve ilk ara tatil başlayacak ve toplamda 9 gün sürecek.

        MEB 2025-2026 TAKVİMİ

        İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

        Yarıyıl (sömestr) tatili 19-30 Ocak 2026

        İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026

        İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

        Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

