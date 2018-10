5 | 20

They'll Love Me When I'm Dead

Orson Welles'in son filmi “The Other Side of the Wind”in çekim süreci üzerine bir belgesel... Belgeselci Morgan Neville'in yönettiği belgesel, “The Other Side of the Wind”de oynayan, çalışan ve setinde bulunan kişilerin tanıklıklarına başvuruyor... Filmde, set sırasında yapılan çekimlerin yanı sıra “The Other Side of the Wind”de oynayan Peter Bogdanovich, Oja Kodar, Joseph McBride ile yapılan röportajlara da yer veriliyor.