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Welles'in 1985'teki ölümünden sonra, filmin tamamlanması için birçok sinemacı devreye girdi. Yasal sorunların çözüme kavuşturulması, gerekli maddi koşulların oluşturması uzun sürdü ama yapımcı Frank Marshall'ın katkıları ve Netflix'in desteğiyle tüm sorunlar çözüldü.

Öykü, bir zamanlar meşhur olan ama sonra unutulmuş yaşlı bir yönetmenin (John Huston) yeni ve büyük bir filmle kariyerini canlandırma çabaları üzerine kurulu... Hayali bir filmin çekim sürecini anlatan filmi “sahte belgesel” (mockumentary) türünün öncülerinden biri olarak görmek mümkün. Venedik ve Telluride festivallerinde gösterilen filmin özellikle eleştirmenler tarafından beğenildiğini belirtelim. Gösterim tarihi: 2 Kasım