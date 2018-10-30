Kasım ile aralıkta Netflix'de seyredebileceğiniz yeni film ve yabancı diziler
30.10.2018 - 10:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Efsane yönetmen Orson Welles'in son filmi “The Other Side of the Wind”, yıllar sonra internette gün ışığına çıkacak... Filmin hikâyesini anlatan belgesel aynı gün sinemaseverlerle buluşacak. Coen Kardeşlerin merakla beklenen yeni filmi, “The Ballad of Buster Scruggs” için geri sayım başladı... Oscarın favorisi “Roma”nın gösterim tarihi 14 Aralık... Yeni diziler de sırada bekliyor. Bir Türk futbolcunun ölümünden sonra yaşananları konu alan “Dogs of Berlin” adlı Alman yapımı dizi aralık, “Narcos: Mexico” ise kasım ayında yayınlanacak. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar'ın haberi...
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Outlaw King
“Cesur Yürek”ten (Braveheart) yıllar sonra İskoç tarihinden yeni bir sayfa daha açılıyor. Konu yine İngilizlere karşı verilen özgürlük mücadelesiyle ilgili. Film, 14'ncü yüzyılda, İskoç kralı Robert The Bruce'un küçük bir orduyla, işgalci İngiliz ordusuna meydan okumasının öyküsünü anlatıyor... İskoçlar için ulusal kahraman olan Robert The Bruce'u Chris Pine canlandırıyor.
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“Hell or High Water” ile tanıdığımız David Mackenzie'nin yönettiği “Outlaw King”, son yıllarda örneklerini gördüğümüz tarihi aksiyon filmlerinden biri... Dünya prömiyerini 6 Eylül'de Toronto Film Festivali'nde yapan filmi, eleştirmenler pek beğenmedi. Yönetmen Mackenzie, ilk gösterimin ardından yeniden kurguya girdi ve filmini 20 dakika kısalttı. Bazı ülkelerde Netflix'le aynı günlerde sinemalarda da gösterime girecek Gösterim tarihi: 9 Kasım
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The Other Side of the Wind
Efsane yönetmen Orson Welles bu filmin hazırlıklarına 1970'de başlamış, 6 yıl boyunca üzerine çalışmayı sürdürmüş ama maddi sorunlar nedeniyle projeyi bırakmıştı. Aslında çekimlerin yüzde 96'sını tamamlamış; neredeyse filmini bitirmişti. Sonuçta, birkaç ek çekimin ardından postprodüksiyona girebilir ve filmi gün ışığına çıkarabilirdi...
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Welles'in 1985'teki ölümünden sonra, filmin tamamlanması için birçok sinemacı devreye girdi. Yasal sorunların çözüme kavuşturulması, gerekli maddi koşulların oluşturması uzun sürdü ama yapımcı Frank Marshall'ın katkıları ve Netflix'in desteğiyle tüm sorunlar çözüldü. Öykü, bir zamanlar meşhur olan ama sonra unutulmuş yaşlı bir yönetmenin (John Huston) yeni ve büyük bir filmle kariyerini canlandırma çabaları üzerine kurulu... Hayali bir filmin çekim sürecini anlatan filmi “sahte belgesel” (mockumentary) türünün öncülerinden biri olarak görmek mümkün. Venedik ve Telluride festivallerinde gösterilen filmin özellikle eleştirmenler tarafından beğenildiğini belirtelim. Gösterim tarihi: 2 Kasım
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They'll Love Me When I'm Dead
Orson Welles'in son filmi “The Other Side of the Wind”in çekim süreci üzerine bir belgesel... Belgeselci Morgan Neville'in yönettiği belgesel, “The Other Side of the Wind”de oynayan, çalışan ve setinde bulunan kişilerin tanıklıklarına başvuruyor... Filmde, set sırasında yapılan çekimlerin yanı sıra “The Other Side of the Wind”de oynayan Peter Bogdanovich, Oja Kodar, Joseph McBride ile yapılan röportajlara da yer veriliyor.
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Yapımcı Frank Marshall ve Steve Ecclesine'in de yer aldığı filmde sinemaseverler Orson Welles'in arşiv çekimlerini seyretme imkânı bulacak. Film, Venedik ve Telluride gibi festivallerde “The Other Side of the Wind” ile birlikte gösterildi. Her iki film Netflix'te de aynı gün yayına verilecek. Gösterim tarihi: 2 Kasım
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The Ballad of Buster Scruggs
Bir televizyon dizisi olarak planlanan ama sonra sinema filmi olmasına karar verilen “The Ballad of Buster Scruggs”, Vahşi Batı'da geçen 6 ayrı hikâye anlatıyor. Hikâyelerin ortak noktası Tim Blake Nelson'un canlandırdığı Buster Scruggs diye bir adam... James Franco da bir banka hırsızını oynuyor. Liam Neeson, Brendan Gleeson ve Tom Waits'in de yer aldığı, zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan film, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde yaptı ve en iyi senaryo ödülünü kazandı.
Joel ve Ethan Coen kardeşlerin yazıp yönettiği “The Ballad of Buster Scruggs”, Netflix dışında sinemalarda da gösterime girecek ama gösterim programının detayları belli değil. Sözgelimi, Türkiye için belirlenmiş bir vizyon tarihi yok ama bir başka Netflix filmi “Anaokulu Öğretmeni”nin Türkiye'de gösterime girdiğini düşünürsek, geniş perdeyi tercih edenler “The Ballad of Buster Scruggs” için de umutlanabilir. Gösterim tarihi: 16 Kasım
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Dogs of Berlin
Netflix'in uluslararası başarı kazanan bilimkurgu dizisi “Dark”tan sonra yaptığı ikinci Alman dizisi, polisiye - aksiyon türünde... Dizinin ana karakterlerinden biri Türk kökenli Erol Birkan. Diğeri Kurt Grimmer... İkisi, Almanya'da futbol oynayan Türk futbol yıldızı Orkan Erdem'in öldürülmesini araştıran polis dedektiflerini canlandırıyorlar. Erol Birkan rolünde Almanya'nın ünlü oyuncularından Fahri Yardım var.
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Kurt Grimmer'i ise Felix Kramer canlandırıyor. İki dedektif olayı araştırdıkça Berlin yeraltı dünyasının derinliklerine dalıyorlar. Neo-naziler, Türkler, futbol fanatikleri ve Berlin mafyasının dışında şehrin üst makamlarına kadar uzanan bir soruşturma yürütüyorlar... Filmin Almanya kadar Türkiye'de de ilgi göreceğini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok. Yönetmen, aynı zamanda dizinin yaratıcısı Christian Alvart. İlk sezon 10 bölümden oluşuyor. Gösterim tarihi: 7 Aralık
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Roma
İşte Netflix'in ismini Oscar ödülleriyle yan yana getirebilecek film! “Ananı da” (Y Tu Mamá También), “Yerçekimi” (Gravity) ve “Son Umut” (Children of Men) gibi filmleriyle tanıdığımız Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un yazıp yönettiği “Roma”, ağustos ve eylül aylarında ziyaret ettiği her festivali fethetti. Venedik'te Altın Aslan kazandı, seyirci ve eleştirmenleri adeta büyüledi. Birçok dalda Oscar'a aday olmasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor. Cuaron'un özyaşamsal etkiler taşıyan filmi, 1970-1971 yıllarında Mexico City'de yaşayan orta sınıf bir ailenin ve onlarla birlikte aynı evde kalan yardımcılarının öyküsünü anlatıyor.
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Cuaron'un görüntü yönetmenliğini de yaptığı siyah beyaz film, Türkiye prömiyerini Filmekimi kapsamında yaptı. Birçok ülkede sinema salonlarında da gösterime girecek ama Türkiye dahil kesin vizyon tarihleri henüz belli değil. Cuaron'un ARRI Alexa 65 kamerayla çektiği filmi umarız sinema salonlarında da seyretme şansını buluruz. Gösterim tarihi: 14 Aralık
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The Christmas Chronicles
Her yıl aralık ayının son haftasında sinemalara mutlaka birkaç Noel filmi gelir. Netflix de aynı tarihlerde bir Noel öyküsü anlatan “The Christmas Chronicles”ı yayına verecek. Filmin en hoş yanlarından biri Kurt Russell'ı Noel Baba rolünde izleyecek olmamız... Gerçek hayatta Russell'ın üvey oğlu olan Oliver Hudson da filmde oynuyor. “The Angry Birds Movie” ile tanıdığımız Clay Caytis'in yönettiği “The Christmas Chronicles” iki kardeşin maceralarını anlatıyor.
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Kate ve Teddy, Noel gecesinde Noel Baba'yı kamerayla kaydetmeyi planlarlar. Ancak o gece hiç beklemedikleri rüya gibi bir yolculuğa çıkarlar... Filmin hayli umut veren hareketli ve matrak bir fragmanı var. Özellikle cüce elfler çok şirin... Gösterim tarihi: 22 Aralık
Son dönemin önemli yabancı dizilerinden biri olan “House of Cards”ın beşinci sezonu 2017 yılının mayıs ayında yayınlandı. Başroldeki Kevin Spacey'nin yıllar önce film setinde genç bir oyuncuyu taciz etmesinin ortaya çıkmasının ardından altıncı sezon, süresiz olarak ertelendi. Daha sonra, Robin Wright başta olmak üzere dizi ekibinin ısrarıyla altıncı ve son sezon için çalışmalar başlatıldı. Kevin Spacey artık kadroda değildi...
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Altıncı sezonun ilk tanıtım fragmanında Robin Wright'ın canlandırdığı Claire Underwood, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te oturuyor ve “Daha yeni başlıyoruz” diyordu. Yeni sezon, öncekiler gibi 13 değil, 8 bölümden oluşuyor. Oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimler arasında Diane Lane ve Greg Kinnear da var. Lane ve Kinnear, dizide Amerikan politik hayatı üzerinde etki sahibi olan güçlü bir holdingin yönetimindeki Shepherd kardeşleri canlandırıyorlar. Gösterim tarihi: 2 Kasım
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Narcos: Mexico
İlk başta “Narcos” dizisinin dördüncü sezonu olarak düşünülüyordu ama sonra bağımsız bir dizi olmasına karar verildi. Önceki diziler Kolombiya'daki yasa dışı uyuşturucu trafiğini ele alıyordu. Yeni dizi ise bizi Meksika'ya götürüyor.
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Uyuşturucu trafiğinin bağımsız yetiştiriciler ve satıcılar tarafından yürütüldüğü ilk dönemlere kadar giden dizi, 1980'lerde Guadalajara Karteli'nin yükselişine odaklanıyor. Diego Luna'nın canlandırdığı Felix Gallardo'nun dümeni ele almasıyla kartel, bağımsız uyuşturucu satıcılarını birleştirerek bir “suç imparatorluğu” kurmak üzere harekete geçiyor. Bu arada, Michael Pena'nın oynadığı narkotik ajanı da kartele sızmaya çalışıyor. Gösterim tarihi: 16 Kasım
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Diablero
Korku gerilim sevenlere hitap eden bir dizi... Genç rahip Ramiro Ventura, kaçırılan bir genç kızı bulmak üzere harekete geçer ve kötü güçleri yok eden efsanevi avcı Elvis Infante'nin yardımını ister. “Diablero” olarak da bilinen Elvis Infante ve Ramino Ventura'ya özel güçlere sahip parapsikoloji uzmanı Nancy Gama da katılır.
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“Üçlü ittifak”, Mexico City'nin yeraltı dünyasında kötülüğe karşı savaş açar... Kaldı ki, kötü güçlerin hedefi sadece Meksika'yla sınırlı değildir. Meksikalı yazar Francisco Haghenbeck'in “El Diablo me obligo” adlı kitabından uyarlanan Meksika yapımı dizi, fantastik korku ve aksiyon sevenlere hitap ediyor. İspanyolca olarak çekilen “Diablero”yu Jose Manuel Cravioto yönetti. Gösterim tarihi: 21 Aralık
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