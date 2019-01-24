Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 0-0 biten ilk maçın rövanşında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, 117. dakikada attığı 1 golle çeyrek finale yükselirken maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Mücadele 0-0 devam ederken Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 58. dakikada yaşanan pozisyonda Sural, Josue Sa ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.
Hakem Bahattin Şimşek, Sa'ya sarı kart gösterdi. Sa'nın 53. dakikada sarı kartı bulunduğunu yaklaşık yarım dakika sonra fark eden Şimşek daha sonra kırmızı kartını çıkardı.
Hakem Bahattin Şimşek'in bu kararı tartışma yarattı. Maçı yorumlayan Haldun Domaç, bu pozisyonda çıkan sarı kart için "Beni tatmin etmedi" ifadelerini kullanırken sosyal medyada hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösterildi.
Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
"Türkiye’de hakemlik yapanların çoğu Avrupa’da amatörde maç yönetemez. Ne futbol bilgisi ne hakemlik tekniğine sahip değiller. Kasımpaşa -Alanya maçında orta sahada faulluğü bile tartışmalı pozisyona Bahattin Şimşek denen düdüklü biri acayip bir kırmızı kart gösterdi"
"Bu hakemleri çok arıyor musunuz? Olmayan faule sarı kart veriyor, ikinci sarıdan kırmızı oluyor Kasımpaşa maçında."
"Böyle kırmızı kart mı olur kardeşim! Çok yazık. Hakemlik bu kadar zor bir şey olmasa gerek!"
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