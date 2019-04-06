Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 haftada Kasımpaşa, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 10. sırada yer alırken, 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde eden Erzurum temsilcisi ise 17. sırada bulunuyor.

ERZURUMSPOR İLE İKİNCİ BULUŞMA

Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacağı Erzurumspor ile 2. kez karşılaşacak. İki takım ligde bu sezon birbirine ilk kez rakip oldu. 2018-2019 sezonunda ligin 10. haftasında oynanan ilk müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.

DÜDÜK ZORBAY KÜÇÜK'TE

Yarın saat 13.30’da oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.