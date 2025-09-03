Kasımpaşa'dan savunmaya takviye!
Kasımpaşa, 21 yaşındaki Tunuslu stoper Adem Arous'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 03.09.2025 - 17:31 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:48
Kasımpaşa, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Adam Arous ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Adam Arous, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.
