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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Galatasaray maçında penaltı bekledi! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Galatasaray maçında penaltı bekledi!

        Kasımpaşa, Galatasaray ile oynadığı mücadelenin 69. dakikasında penaltı bekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:52
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        Kasımpaşa penaltı bekledi!
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        Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 69. dakikasında ev sahibi ekip penaltı bekledi.

        Savunma arkasına atılan topta Nuno da Costa, kaleci Fernando Muslera'dan sıyrıldı ancak açısını kaybetti. Da Costa, pasını penaltı noktası civarına çevirdi. Ben Ouanes topa vurduktan sonra yerde kaldı.

        Ben Ouanes, yerde kaldıktan sonra penaltı için hakem Atilla Karaoğlan'a döndü. Kasımpaşalı futbolcular da penaltı itirazında bulundu.

        Atilla Karaoğlan, sakatlıklar nedeniyle bir süre oyunu başlatmazken VAR hakemi Bülent Birincioğlu'ndan da izleme uyarısı gelmedi.

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