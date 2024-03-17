Kasımpaşa, Galatasaray maçında penaltı bekledi!

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 69. dakikasında ev sahibi ekip penaltı bekledi.

Savunma arkasına atılan topta Nuno da Costa, kaleci Fernando Muslera'dan sıyrıldı ancak açısını kaybetti. Da Costa, pasını penaltı noktası civarına çevirdi. Ben Ouanes topa vurduktan sonra yerde kaldı.