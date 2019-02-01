Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla alkış alan Kasımpaşa, transfer döneminin son saatlerinde bir futbolcuyu daha renklerine bağladı. Lacivert-Beyazlılar, Mısır Premier Lig ekiplerinden Wadi Degla FC'nin oyuncusu olan ve bu sezon Medipol Başakşehir forması giyen Karim Hafez'i renklerine bağladı.

Lacivert-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Mısır Premier Lig ekiplerinden Wadi Degla FC takımının oyuncusu ve bu sezon başında Medipol Başakşehir formasını giyen 22 yaşındaki Mısırlı sol bek Karim Hafez, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

6. TRANSFER

Medipol Başakşehir ile bu sezon ligde forma şansı bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkan Karim Hafez, Paşa'nın devre arasındaki 6. transferi oldu. Lacivert-Beyazlılar, daha önce Tobias Heintz, Azad Toptik, Haris Hajranovic, Simone Scuffet ve Stipe Perica'yı kadrosuna katmıştı.