Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Dördüncü sıradayız, çok keyif verici - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Dördüncü sıradayız, çok keyif verici

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, "Bugün kazandık ve maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bizim için çok keyif verici" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 09.02.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dördüncü sıradayız, çok keyif verici"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti.

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Kasımpaşa’nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, “Bizim için çok önemli bir müsabakaydı. Ligdeki yerimizi belirleyici, bundan sonraki hedefimizi, durumumuzu çizecek bir maçtı. Bugün kazandık ve maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bizim için çok keyif verici bir durum. Biz müsabakalarda topu çok ayağımızda tutan bir takım değiliz ancak yakaladığımız fırsatları çok hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı başarabilen oyun yapısına sahibiz. Bu da rakiplerimiz için çok büyük bir tehdit. Bu yönümüzü geliştireceğiz, daha da iyiye gideceğiz. 3 haftadır Sami hocamız bizimle değil cezasından dolayı. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Ayrıca bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye 'İsrail' davasında mahkemede beyanda bulunacak
        Türkiye 'İsrail' davasında mahkemede beyanda bulunacak
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası