Kuzeykent Pazar Yeri'nde dün iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan Ç. bıçakla, kardeşi A.Ç. ise darbedilerek yaralanmış, hastaneye kaldırılan Cihan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklama
Kastamonu'da bir kişinin öldüğü, kardeşinin ise yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları tespit edilen M.C.B, H.E.G, V.Y.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
