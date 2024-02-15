Kastamonu'da 27 bin 967 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda tespit edilen iki kişi ile araçlarında yapılan aramada 27 bin 967 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.