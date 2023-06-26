DHA

Kastamonu'da tarlada çalışırken yağmurdan korunmak için kulübeye sığınan 2 kişi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.







Olay, öğle saatlerinde Yavuç köyünde meydana geldi. Hikmet Şen ve Salim Demir (52), tarlada çalıştıkları sırada, gök gürültülü sağanak başladı. Demir ve Şen, yağmurdan korunmak için bölgede bulunan kulübeye sığındı. Bu sırada kulübenin üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şen ve Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.