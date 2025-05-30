Kastamonu'da heyelan; Cide-İnebolu yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU'da risk nedeniyle kapatılan yolda heyelan meydana geldi, Cide-İnebolu yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Cide ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından heyelan tehlikesi nedeniyle dün akşam trafiğe kapatıldı. Yolun İlyasbey köyü mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Asfaltın parçası koparak denize yuvarlandı. Ekipler bölgede çalışma başlatırken, Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.