Ilgaz Dağı'nın karlı ormanları dron ile görüntülendi
Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Ilgaz Dağı'ndaki ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkisini sürdürüyor.
Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde de yoğun olarak devam eden kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaza büründü.
Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı. Sisle bütünleşen ve beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
