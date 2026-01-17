Habertürk
Habertürk
        Emekli akademisyen hayatını memleketini araştırmaya adadı

        Emekli akademisyen hayatını memleketini araştırmaya adadı

        ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Kastamonulu 81 yaşındaki emekli Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eski, bugüne kadar yazdığı kitaplar ve araştırmalarının tamamında memleketini konu edindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:43 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:43
        Emekli akademisyen hayatını memleketini araştırmaya adadı
        Kastamonu'da 1945 yılında doğan Mustafa Eski, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden mezun oldu.

        Muğla, Van ve Kastamonu'da öğretmenlik yapan Eski, 1982 yılında Gazi Üniversitesine bağlı Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Müdürlüğü görevine getirildi. 1995 yılında yardımcı doçent olan Eski, çok sayıda akademik çalışmanın yanında Kastamonu ile ilgili araştırma gerçekleştirdi.

        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki görevinden 2020'de emekli olan Dr. Öğr. Üyesi Eski, her gün 6 saatini kütüphanede geçirerek Kastamonu ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor.

        İki çocuk babası Mustafa Eski, AA muhabirine, okuma alışkanlığının ilkokulda başladığını, öğle aralarında çocuk kütüphanesine gittiğini söyledi.

        Ortaokulda İl Halk Kütüphanesine gidip ilgisini çeken kitapları okuduğunu belirten Eski, "Ortaokul ve lise hayatım sürekli kütüphanede geçti. Lokal, kahvehane alışkanlığım yok. Bütün vaktim kütüphanelerde araştırmakla geçiyor. Araştırmalarımın hemen hemen tamamı Kastamonu üzerine." dedi.

        Yazdığı kitapların tamamına yakınının da Kastamonu'yla ilgili olduğunu vurgulayan Eski, "Doktora tezim hariç hemen hemen bütün yayınlarım, kitaplarım, makalelerim Kastamonu'ya yönelik araştırmalardır. Bugüne kadar ikisi ortak olmak üzere 27 kitabım var. Şu anda da Kastamonu basın tarihi üzerine çalışma hazırlıyorum." diye konuştu.

        - "Kütüphaneye gelerek mutlu oluyorum"

        Eski, araştırmaları ve kitapları arasında Kastamonu'nun halk ozanı Aşık Yorgansız, Mehmet Akif'in Kastamonu'daki konuşmaları, Kastamonu valileri, Abdurrahmanpaşa Lisesi, yakın çağdan günümüze Kastamonu kadınları gibi konular bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Sabahları erken kalkarım. Saat 09.00 gibi yola çıkarım, en geç saat 10.00'da kütüphanede olurum. O günkü duruma göre saat 15.00-16.00'ya kadar kütüphanede kalırım. Eve gittiğim zaman topladığım malzemelerin tasnifini yaparım, değerlendiririm. Yazılacak şeyler varsa yazarım. Beni motive eden şey, öğrenme ve yazma arzusu. Buraya geldiğim zaman yeni bilgiler ediniyorum. Yeni bir şey öğrendiğiniz zaman insan mutlu oluyor. 80 yaşındayım, gençlere tavsiyem okumaları, araştırmaları, işleri toplum yararına yapmaları. Kimisi spora, kimisi geziye gider, kimisi de dağcıdır. Ben de kütüphaneye gelerek mutlu oluyorum. Yeni bir yayınım çıktığı zaman bütün kitaplarımı bir rafa dizerim yayın sırasına göre. O vaziyette bir ay kadar evde kalır. Bu bana büyük zevk verir. En büyük zevkim, kitapları seyretmektir."

        - "Yaptığımız çalışmalarda kendisinden istifade ediyoruz"

        Kastamonu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant ise araştırmalar için kütüphaneye gittiğinde sık sık Mustafa Eski ile karşılaştığını dile getirerek, "Mustafa hocamı önüne eski gazeteleri açmış, muhakkak bir şeyleri araştırıyor görürüm. Bir anımı anlatmak istiyorum. Rahmetli eşi hastanede tedavi görüyordu, 1 ay kadar kalmışlardı. Ziyarete gittiğimde yatağa belgeleri koymuş, notlar alıyordu. Hastanede bile yazmaya, çizmeye devam ediyordu. Yaptığımız çalışmalarda kendisinden istifade ediyoruz." diye konuştu.

        Kütüphanede araştırma yapan Erdal Arslan da Eski'nin Kastamonulu araştırmacıların örnek aldığı bir kişi olduğunu aktararak, "Kastamonu'nun benim gördüğüm en üretken araştırmacılarından bir tanesi. Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesinde, İl Halk Kütüphanesinde, üniversitede, diğer araştırma yapılan yerlerde en sık gördüğümüz isimlerden birisi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

