        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Karadeniz'in dalgaları sahil yolunu ve evleri tehdit ediyor

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesi sahilinde dalgalar bölgede ikamet eden vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor.

        Giriş: 18.01.2026 - 13:07 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:07
        Karadeniz'in dalgaları sahil yolunu ve evleri tehdit ediyor
        Kastamonu’nun İnebolu ilçesi sahilinde dalgalar bölgede ikamet eden vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor.

        Fırtınalı havalarda Karadeniz'de oluşan dev dalgalar, İnebolu sahilinde hasara neden oldu. Sahili koruyan istinat duvarlarında çatlama ve oyuklar meydana geldi. Sahil yolunu tehdit eden dalgaların etkisiyle park alanlarında yarılma ve çöküntüler oluştu.

        Cünürye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki apartmanlarda oturan vatandaşlar ise dalgalar nedeniyle korkulu anlar yaşamaya başladı. Direkt istinat duvarlarına çarpan dalgaların binalarda oluşturduğu sarsıntılar mahalle sakinlerinin uykularını kaçırdı.

        Mahalle sakinlerinden Sedat Köseoğlu (75), AA muhabirine, çocukluğundan beri İnebolu sahilinde oturduğunu söyledi.

        Eskiden denizin evlere bu kadar yakın olmadığını belirten Köseoğlu, "Bu duvar daha önce burada yoktu. Dolgu yoldur burası. Bu deniz ileriden geldiği zaman yayılıp herhangi bir yere zarar vermiyordu. Duvar yapıldı, güzel oldu. Kötü diyemeyiz. Ama bunun önüne denizi kıracak bloklar yapılmadı. Buranın önünde yıldız bloklar veya normal bloklar olsa denizi parçalayacağı için bu yolun göçmesine engel olurdu." dedi.

        Dalgalar nedeniyle sürekli tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Köseoğlu şunları söyledi:

        "Şu anda evimizde rahat yatamıyoruz. Her deniz oluşunda hele bu sefer buradaki blokların ve arkadaki blokların tamamı sallandı. Deprem oluyormuş gibi yatağımızdan kalkıp dışarı çıkmaya çalıştık. Kuvvetli gelen deniz dalgalarıyla binalar zarar görüyor. Yarın bu duvar yıkıldığı zaman buranın altı kum olduğu için bu bloklar olduğu gibi kayacak. Benim oturduğum 3 yıllık bina. Banyodaki derz dolgular baktım araları açılmış. Kadınlar gerçekten çok korkuyor. Ben geçen akşam arabayla daha uzak bir yere götürmeyi dahi göze aldım. Sabaha karşı baktım, denizden anladığımız için. Kırıldı deniz ve sallanma azaldı. İnanın yemek yiyemiyoruz sallanmaktan. Yemin ediyorum sandalyenin üzerinde sallanıyoruz."

        Köseoğlu, yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm bulmasını ve denize dalgakıran yapılmasını beklediklerini kaydetti.

        Aynı bölgede oturan Mehmet Özdemir ise, "2001’den beri bu sahilde oturuyorum. Evde korku içinde yaşıyoruz. Sanki deprem olmuş yıkılacak gibi. Yemek yerken bile ev sallanıyor. Evde durma şansımız yok gibi. Korkunç yani. Bunu yaşayan bilir. Çok sallandığı için evi satmayı bile düşünüyorum ama şimdi kim alır. Onun için bir an önce çözüm istiyoruz yetkililerden. Bir an önce çare bulmak lazım. Yoksa evlerimizde hayati tehlikemiz var. Deprem olmuş gibi sallanıyor. Yıkılacak gibi oluyor. Dışarı çıkıyoruz korkudan. O kadar çok feci sallanıyor. Gece uyumak mümkün değil. Dışarı çıkıyoruz gecenin o saatinde." şeklinde konuştu.






