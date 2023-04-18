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Kastamonu'da imam hatip lisesinden depremzedeler yararına geleneksel ramazan programı

AA

Kastamonu'da, Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından depremzedeler yararına geleneksel Hacivat-Karagöz ve meddah gösterisi düzenlendi.

Kastamonu'da imam hatip lisesinden depremzedeler yararına geleneksel ramazan programı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından depremzedeler yararına geleneksel Hacivat-Karagöz ve meddah gösterisi düzenlendi.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen programda Rugeş Demir tarafından minikler için Hacivat-Karagöz, yetişkinlere yönelik de meddah gösterisi gerçekleştirildi. Demir'e gitarı ve şarkılarıyla Murat Kola eşlik etti.

Öğrenci ve velilerin ilgiyle izlediği gösteriden elde edilen gelir, depremzedeler yararına bağışlanacak.

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dilek Çelikçi, AA muhabirine, hem geleneksel oyunlarla Dadaylıları buluşturmak hem de depremzedelere katkı sağlamak için yola çıktıklarını söyledi.

Kültürün geleceğe aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çelikçi, "Aslında ramazan ayında öğrencilerimize böyle bir şey yapalım diye yola çıktık. Sonra bunu genişleterek Dadaylı vatandaşlarımızı da işin içine katmak istedik. Hacivat-Karagöz ve meddahlık, yaşatılması ve genç neslin bilmesi gereken bir kültür. Çok güzel etkinlik oldu." dedi.

Ramazanın birlik beraberlik, aynı zamanda yardım ve kardeşlik ayı olduğuna işaret eden Çelikçi, "Ramazan ayı yardımlaşma ve kardeşlik ayı olduğu için depremzedelerimize yardımcı olmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Elde ettiğimiz geliri depremzede vatandaşlarımıza göndereceğiz." diye konuştu.

Gösterinin keyifli anlara sahne olduğunu dile getiren Çelikçi, "Çocuklar çok mutlu oldu. Aynı zamanda bu geliri göndererek depremzede vatandaşlarımızın da mutlu olmasını sağlayacağız. Bu da bizi çok mutlu etti. " ifadesini kullandı.

Gösteriyi gerçekleştiren Rugeş Demir ise çok anlamlı bir konu için sahneye çıktığını belirterek, "Bugüne kadar çok farklı yerlerde gösteri yaptık ama bizi asıl duygulandıran, buradaki gösteriydi. Bu gösteri çok farklıydı. Bu gösterinin geliri depremzede vatandaşlarımıza gönderileceği için mutluyuz." diye konuştu.

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