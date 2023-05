Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Kastamonu'da konuştu:

KASTAMONU (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Türkiye'nin altyapı noktasında eksiği kalmadı. Altyapı bitti, milletimizin zenginleşme dönemi başladı." dedi.

Kastamonu ziyaretleri kapsamında Doğanyurt'ta vatandaşlara seslenen Özdemir, memleketini, atalarını mahcup etmeden görev yapmanın sorumluluğunu üstünde hissettiğini söyledi.

İkinci bir kurtuluş mücadelesi verildiğini vurgulayan Özdemir, "Kastamonulu hemşehrilerimizin de bu mücadelede sapasağlam, dimdik, kol kola olacağına inanıyorum. 4 sene önce Amerika Başkanı bazı açıklamalar yaptı. 'Tayyip Erdoğan fazla ileri gidiyor. Bölgesel lider olmaya yolunda adım atıyor. Türkiye'nin Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, etraftaki coğrafyada ne işi var, Türkiye'deki dostlarımızla Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz' demişti. 'Darbeyle değil, seçimle devireceğiz' demişti. İşte o seçim geldi. O seçim 14 Mayıs'ta sandıklarla önümüze gelecek. Amerikan Başkanını hedefine ulaştıracak mıyız Doğanyurt? Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kardeşlerinin yanında olduğunu dile getiren Özdemir, "Rumeli'de, Balkanlardaki Müslüman kardeşlerimizin de can emniyetinin bekçisi olarak görev yapıyoruz. Biz Orta Asya'daki, Azerbaycan'daki kardeşlerimizin can emniyeti için mücadele ediyoruz. Libya'da emperyalizmin kucağındaki saf masum Müslüman kardeşlerimizin can emniyeti için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin zorda bırakılmak istenildiğini anlatan Özdemir, "Bugün evet, pazarda bir pahalılık var. Markette bir pahalılık var. Bunu reddedersek kendimizi inkar etmiş oluruz. Kiralarımızı evet ödemekte zorlanıyoruz ama emin olun ki bu zorlukların en büyük sebebi, Türkiye'nin kuşatılmak isteniyor olması. Türkiye'nin ikinci bir bağımsızlık mücadelesini veriyor olması." diye konuştu.

Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde önemli yol katettiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"90'lı yılları hepimiz hatırlıyoruz. Çok ilkel bir ülkeydik. 90'lı yıllarda çöp birikintileri, vahşi depolama şeklinde biriktirilir, orada biriken metan gazının patlaması nedeniyle insanlar ölürdü. Çöp dağlarından, susuzluktan ve birçok sıkıntıdan insanların imanı gevremişti. Türkiye'nin altyapı noktasında eksiği kalmadı. Altyapı bitti, milletimizin zenginleşme dönemi başladı. İnşallah bundan sonraki süreçte milletimizin daha refah şekilde yaşamasının zamanı geldi."

Özdemir, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde de ziyaretlerde bulundu.

