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        Kastamonu'da polisler çocuklar için satranç turnuvası düzenledi

        Kastamonu'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında çocuklar için satranç turnuvası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:06
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        Kastamonu'da polisler çocuklar için satranç turnuvası düzenledi
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        Kastamonu'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında çocuklar için satranç turnuvası düzenledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, kentteki çeşitli okullardaki 600 öğrenciyle Merkez Spor Salonu'nda satranç turnuvası yapıldı.

        Farklı kategorilerde 600 öğrencinin kıyasıya yarıştığı turnuvada, 11 öğrenciye ekiplerce hediye verildi.

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